Có bao nhiêu khuôn mặt trong bức ảnh?

Bức ảnh này không cần làm bạn căng não, chỉ cần kiên nhẫn, tinh mắt và một chút tinh thần vui vẻ là đủ.

Thoạt nhìn, bức tranh trông như một cái cây nghệ thuật rất thơ, rất chill, treo trong phòng là thấy trí thức liền. Nhưng khoan... bạn có thấy cái gì đó quen quen đang nhìn ngược lại mình không? Đúng rồi đó, trên cây không chỉ có lá, mà còn có rất nhiều khuôn mặt cô gái đang ẩn mình.

Mỗi tán lá là một ánh mắt, mỗi nhánh cây lại lấp ló một gương mặt khác nhau, càng nhìn càng thấy... đông dân cư. Có khuôn mặt lộ rõ mồn một, có khuôn mặt phải nheo mắt, nghiêng đầu, zoom não mới phát hiện ra. Cảm giác đúng kiểu: "Ủa, nãy mình đếm chưa?.

Câu hỏi đơn giản thôi: bạn nhìn thấy bao nhiêu khuôn mặt cô gái trong cái cây này? Cảnh báo nhẹ: đếm xong có thể bạn sẽ muốn... đếm lại lần nữa cho chắc.

>> Xem đáp án

Mộc Trà (theo jagranjosh)