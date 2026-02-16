Có bao nhiêu con vịt trong hình?

Trò chơi nhỏ này không chỉ giúp thư giãn đầu óc sau giờ làm việc mà còn là bài kiểm tra "độ tinh anh" của đôi mắt.

Thoạt nhìn bức hình, ai cũng tự tin đếm vèo một cái rồi khẳng định chắc nịch số lượng vịt trong vòng... ba giây. Nhưng khoan, bình tĩnh hít thở, bởi mấy chú vịt này không đơn giản như đội hình đứng chào cờ. Có chú đứng riêng lẻ ngoan ngoãn, có chú lại "dính combo" như thể đi hội nhóm không chịu tách lẻ. Càng nhìn lâu, não càng bắt đầu nghi ngờ chính đôi mắt của mình.

Điểm thú vị nằm ở chỗ vài chú vịt xếp chồng khéo léo, khiến người xem rơi vào trạng thái "đếm rồi lại đếm". Không áp lực, không đánh đố quá căng, chỉ đơn giản là một trò thử thách sự tinh ý trong vài phút thư giãn. Nhìn qua tưởng 9, soi kỹ có khi thành 10, quay lại lại thấy hình như... vẫn còn. Bức ảnh giống như một bài tập thể dục nho nhỏ cho mắt và não phối hợp nhịp nhàng. Cuối cùng, đáp án quan trọng không chỉ là con số, mà là khoảnh khắc "à ha" khi nhận ra mình vừa bị mấy chú vịt troll nhẹ một cú.

>> Đáp án

