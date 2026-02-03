Có bao nhiêu con ngựa 3 chân?

Những đôi mắt tinh anh có tìm ra đúng số ngựa chỉ có 3 chân không? Thử ngay nhé!

Nhìn lướt qua, bức ảnh này trông như một đội quân ngựa đang diễu hành rất ngay hàng thẳng lối. Con nào con nấy giống nhau như copy - paste, nhìn mà tưởng đếm cho vui là xong. Nhưng khoan, đây không phải trò dễ đâu nhé. Trong số những chú ngựa tưởng như "full option" ấy, có vài con lại... chỉ có 3 chân thôi. Nhiệm vụ của bạn là soi thật kỹ, zoom bằng mắt thường và giữ vững tinh thần.

Nhìn càng lâu, não càng bắt đầu nghi ngờ chính mình: "Ủa nãy giờ mình đếm đúng chưa ta?". Có người đếm ra vài con, có người đếm xong muốn xin nghỉ giải lao 5 phút. Đây là dạng câu đố giải trí nhẹ nhàng nhưng cực kỳ dễ gây lú. Không cần nhanh, chỉ cần chính xác và đủ kiên nhẫn.



Vậy theo bạn, giữa cả rừng ngựa kia, có bao nhiêu chú ngựa 3 chân đang trà trộn?

>> Đáp án

Mộc Trà (theo jagranjosh)