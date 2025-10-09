Mắt 10/10 mới thấy 4 con mèo trong khu rừng bí ẩn

Hãy xem bạn có thể nhìn thấy hết các bé mèo đang cười thầm sau những tán lá kia không?

Khi bạn tưởng chỉ đang nhìn một khu rừng yên bình, thì bùm! Chào mừng đến với thế giới ngầm của... mèo rình rập! Trong bức tranh này, không chỉ có nắng xuyên qua kẽ lá và dòng suối róc rách, mà còn là sân khấu cho một hội nghị mèo bí mật giữa thiên nhiên.

Có vẻ ba chú mèo khá lộ liễu – một bé vàng đang ngắm bạn như muốn hỏi "Mang cá không?", một bé kẻ vằn tạo dáng như đang chụp bìa tạp chí, và một bé ngồi cạnh dòng nước như đang suy tư về nhân sinh. Nhưng đừng để sự dễ thương ấy đánh lừa – còn một chú nữa đang chơi trò trốn tìm.

Hãy xem bạn có thể tìm chính xác số mèo có trong khung hình không?

>> Xem đáp án

Mộc Trà (theo Jargan Josh)