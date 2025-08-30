Chỉ người IQ cao mới thấy tất cả con vật trong tranh

Bạn tự tin vào đôi mắt của mình? hãy thử xem bạn có thể tìm ra tất cả con vật ẩn náu trong bài kiểm tra này không nhé.

Bức ảnh này đúng là một thử thách "hack não" dành cho những đôi mắt tinh tường.

Nhìn thoáng qua, ai cũng sẽ thấy ngay một chú gấu to đùng chiếm trọn khung hình. Nhưng đừng vội, bên trong cái bóng gấu ấy lại ẩn giấu hàng loạt loài vật khác nhau, từ nai, lừa, chim, đến cả những con nhỏ xíu dễ bị bỏ sót.

Cảm giác giống như đang chơi trốn tìm trong sở thú vậy! Ai nhanh mắt thì có thể đếm được kha khá, còn ai hơi lơ đãng một chút là chắc chắn bị "lừa" ngay. Thử thách đặt ra là: trong 30 giây, bạn tìm được bao nhiêu con vật?

>> Có bao nhiêu con vật ẩn trong tranh?

Đảm bảo có người vừa nhìn vừa cười vì cứ tưởng đã tìm hết, nhưng quay lại soi kỹ thì thấy thêm vài con "lén lút" nữa. Đây không chỉ là trò chơi giải trí mà còn là màn tập thể dục cho đôi mắt. Vậy thì, bạn đã sẵn sàng thử sức chưa? Đếm xem mình phát hiện được bao nhiêu con trong bức ảnh này nhé!

>> Xem đáp án

Theo (Jagran Josh)