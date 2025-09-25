Chỉ có người hoàn hảo mới thấy số 10 trong 5 giây

Có người nhìn 5 giây là ra, có người thì căng mắt cả phút vẫn thấy toàn… 81 chạy loạn.

Đúng kiểu "xoắn não cuối tuần" đây rồi! Trong bức ảnh này, cả một ma trận toàn ký tự 81 xếp kín màn hình, nhìn hoa cả mắt. Nhưng đâu đó, có một kẻ lạc loài – số 10 – đang ẩn nấp, chờ bạn tinh mắt phát hiện. Nói thì dễ, nhưng thử soi xem, bạn sẽ thấy đôi mắt mình như đang chơi trò "giăng bẫy". Có người nhìn 5 giây là ra, có người thì căng mắt cả phút vẫn thấy toàn... 81 chạy loạn. Cảm giác tìm được số 10 giữa rừng ký tự này chẳng khác gì "bắt được vàng" – phấn khích cực độ. Đây chính là bài test xem bạn thuộc team "mắt cú vọ" hay "mắt cá vàng". Thử thách nhẹ nhàng nhưng cực vui, vừa rèn luyện sự tập trung, vừa xả stress hiệu quả.

Dám cá là bạn sẽ không dừng lại cho đến khi tìm thấy số 10 kia đâu. Vậy thì, zoom to hết cỡ và bắt đầu cuộc săn ngay thôi!

>> Xem đáp án

Mộc Trà (theo jagranjosh)