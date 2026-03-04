Chỉ 1/10 người đếm đủ số mèo cưng, còn bạn?

Càng nhìn lâu càng thấy hoa mắt, bởi mỗi chi tiết đều có thể là một "cú lừa thị giác" cực mạnh. Bạn tưởng mình đã đếm đủ rồi?

Nhìn qua tưởng là một "thành phố mê cung" phiên bản mini, nhưng soi kỹ mới thấy đây không phải kiến trúc, mà là "đại hội trốn tìm" của hội boss lắm chiêu. Những bậc thang chồng chéo, hành lang nối nhau như thể được thiết kế riêng để... thử thách thị lực của loài người. Mấy chú mèo thì không thèm "flex", cứ âm thầm ẩn mình trong từng góc nhỏ, chỗ thì ló tai, chỗ thì lộ đuôi, đúng kiểu "tôi ở đây mà bạn không thấy thôi". Có con ngồi chill như đang ngắm cảnh, có con lại lén lút kiểu "đừng để bị phát hiện nha".

Càng nhìn lâu càng thấy hoa mắt, bởi mỗi chi tiết đều có thể là một "cú lừa thị giác" cực mạnh. Bạn tưởng mình đã đếm đủ rồi? Xin lỗi, rất có thể vẫn thiếu vài "em" đang núp đâu đó. Bức ảnh này không chỉ là trò giải trí nhẹ nhàng mà còn là bài test độ kiên nhẫn và khả năng quan sát level max. Một phút thư giãn biến thành mười phút "căng não" lúc nào không hay.

Nào, hít một hơi thật sâu, zoom tinh thần lên 200% và thử xem bạn phát hiện được bao nhiêu chú mèo nhé!

>> Đáp án

Mộc Trà (theo jagranjosh)