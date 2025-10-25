Một thử thách tưởng đơn giản nhưng lại khiến người xem phải căng mắt, bởi giữa khung cảnh sông nước bình yên ấy ẩn giấu một 'sát thủ' khó ngờ!

Câu đố hình ảnh "Cá sấu nằm ở đâu trên bờ sông?" đang khiến cộng đồng mạng háo hức tham gia. Trên bức ảnh là khúc sông xanh mướt, hai bên phủ kín dừa nước, tưởng chừng chỉ có khung cảnh yên ả, tĩnh lặng. Nhưng khoan đã – ẩn đâu đó là một "sát thủ" đang nằm thư giãn dưới tán lá, chờ người tinh mắt phát hiện!

Chính sự hòa quyện giữa cảnh vật và "nhân vật" khiến câu đố trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Người xem phải soi kỹ từng chi tiết, phóng to từng góc ảnh mới mong tìm thấy bóng dáng con cá sấu ẩn mình khéo léo đến đáng nể. Nhiều người thú nhận đã nhìn suốt vài phút mà vẫn "bó tay" vì con vật ngụy trang quá hoàn hảo. Đây không chỉ là một trò đố vui mà còn là bài kiểm tra độ tập trung và quan sát cực đỉnh. Bạn có dám thử sức không? Biết đâu "sát thủ" ấy đang nằm ngay nơi bạn ít ngờ nhất!

>> Xem đáp án

Mộc Trà (theo jagranjosh)