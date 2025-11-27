Bốn chú nai ẩn mình ở đâu giữa bãi đá?

Nhìn cái ảnh đá lổm chổm này tưởng chán òm, ai ngờ bên trong đang có hẳn một hội… nai chơi trốn tìm thiệt chuyên nghiệp nha bạn.

Trong cái nắng rát mặt kiểu sa mạc, mấy bé nai hòa mình vào background mượt đến mức bạn phải căng mắt 200% công lực mới thấy nổi. Nhìn sơ thì giống một bức tường đá "vô tri", nhưng nhìn kỹ thì... ôi thôi, nguyên team nai đang đứng tạo dáng như người mẫu.

Công nhận độ ngụy trang này mà đem đi thi thì chắc đạt giải "Hoà mình vào thiên nhiên xuất sắc nhất năm". Bạn thử soi từ trái qua phải, từ dưới lên trên, xoay não 360 độ xem sao - bảo đảm lúc tìm ra được rồi bạn sẽ hét lên "Ủa, nó ở đây hồi nào vậy trời?!".

Đây là bài test nhẹ nhàng, thư giãn mà cũng dễ khiến bạn nghi ngờ luôn thị lực của chính mình. Nhưng chill đi, không thấy cũng không sao, vui là chính mà. Sẵn tiện rủ thêm bạn bè vào thử để xem ai là "đại bàng mắt 10/10" trong nhóm luôn nha!

>>Xem đáp án

Mộc Trà (theo thesun)