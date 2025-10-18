Bao nhiêu con sư tử đang ẩn nấp trong khung hình?

Câu đố này không chỉ thử độ tinh mắt, mà còn test luôn độ kiên nhẫn và IQ thị giác của bạn!

Bạn nghĩ mình tinh mắt lắm hả? Vậy thử nhìn kỹ bức ảnh này xem - bao nhiêu chú sư tử đang "ẩn mình" trong rừng xanh rờn này?

Nghe thì dễ, nhưng coi chừng bị "ảo giác sư tử" nha, vì đám nhỏ này đứng chồng chéo, dính nhau như team cosplay đi lạc vậy đó. Có con thì to như "vua rừng" oai phong lẫm liệt, có con thì bé tí như mới ra đời, nhìn một hồi là hoa mắt chóng mặt liền. Người nhanh trí có thể đếm ra liền, người mù đường thị giác thì... thôi, đếm đi đếm lại vẫn thấy thiếu một con.

Cảnh báo nhẹ: càng nhìn lâu, bạn sẽ càng thấy mấy chú sư tử "nhân bản vô tính" cứ tưởng hết rồi mà lại mọc thêm. Thử xem bạn mất bao lâu để chốt được con số cuối cùng nhé! Đếm xong rồi comment "đáp án" xem mình có phải mắt cú mèo hay mắt mờ vì yêu sư tử không nào!

>> Xem đáp án

Mộc Trà (theo jagranjosh)