Bạn thấy cô gái xinh xắn hay bà già u buồn?

Có những bức tranh khiến người ta phải "trầm ngâm nhân sinh" và đây chính là một trong số đó!

Nhìn thoáng qua, ai cũng thấy một cô gái tóc cam đang ngoảnh mặt đi, nhẹ nhàng và có phần thơ mộng. Nhưng khoan... nhìn kỹ lại lần nữa xem, liệu có phải đó không phải là cô gái mà là... một bà cụ với mái tóc búi và khuôn mặt nhăn nheo?

Bức tranh này là bài test "hack não" đỉnh cao dành cho những đôi mắt tinh tường và trí tưởng tượng bay cao. Ai thấy cô gái trước được cho là người trẻ trung, lãng mạn; còn ai thấy bà cụ trước thì... xin chúc mừng, bạn chính là người tinh tế và thực tế đến đáng nể!

Dù bạn nhìn ra ai, thì bức tranh này cũng chứng minh một điều: thế giới không chỉ là những gì ta thấy, mà còn là cách ta nhìn. Vậy bạn thì sao? Trong ánh nhìn đầu tiên, bạn gặp "cô gái mùa xuân" hay "bà cụ mùa đông"?

Mộc Trà (theo jagranjosh)