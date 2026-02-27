Bạn đếm được bao nhiêu 'bé nhện' trong ảnh này?

Đây không chỉ là một bức ảnh, mà là bài test nhẹ nhàng cho độ tinh mắt và khả năng tập trung của bạn.

Nhìn thoáng qua, bức ảnh này có vẻ chỉ là hai bề mặt gỗ khá bình thường, hơi sần sùi một chút, kiểu "không có gì để xem đâu". Nhưng khoan vội lướt qua, vì ẩn trong đó là một "đội quân nhện" đang chơi trò trốn tìm siêu đỉnh. Những chú nhện nhỏ xíu, màu sắc tiệp hẳn vào nền gỗ, khiến người nhìn phải căng mắt hết cỡ mới phát hiện ra.

Càng nhìn lâu, bạn sẽ càng thấy mình bắt đầu... nghi ngờ chính đôi mắt của mình. "Ủa, cái này là vết gỗ hay là nhện vậy ta?" - câu hỏi kinh điển xuất hiện liên tục trong đầu. Và đến khi phát hiện thêm một "em" nữa, cảm giác chiến thắng nó đã gì đâu luôn!

Vậy câu hỏi đặt ra là: bạn thấy bao nhiêu con nhện rồi? Đếm kỹ nha, coi chừng sót "boss cuối" đang ẩn mình cực gắt đó!

>> Đáp án

Mộc Trà (theo jagranjosh)