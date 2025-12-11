Bạn đếm được bao nhiêu 'bé mập' gấu trúc?

Bức tranh này nom thì yên bình, thơ mộng, nhưng thật ra là một "đại hội gấu trúc" đang tụ tập nhìn bạn hóng kết quả.

Một bé gấu trúc ngồi chính giữa làm "người mẫu ảnh", còn phía sau là cả hội đang trốn tìm trong bụi rậm, sau cây, sau đá... mà cái mặt thì tròn vo như đang cố nhịn cười.

Nhìn lâu một tí là thấy mấy bé gấu trúc này đúng kiểu chuyên gia ngụy trang, núp chỗ nào là auto hòa vào background ngay lập tức. Đếm thì tưởng dễ mà đếm hoài cứ bị... tụi nó troll, vì quay đi quay lại lại thấy thêm một bé ló đầu ra.

Đây là dạng câu đố khiến bạn bỗng nghi ngờ chính đôi mắt của mình: "Ủa nãy giờ mình đếm rồi mà?!". Nhưng mà vui, vì mỗi lần phát hiện thêm một bé gấu trúc mới là trái tim như được buff thêm tí dễ thương.

Rồi, giờ tới bạn thể hiện siêu năng lực quan sát: thử xem trong khu rừng "đáng yêu quá mức cho phép" này có bao nhiêu bé gấu trúc đang nhìn bạn nhé!

>> Đáp án

Mộc Trà (theo jagranjosh)