Bạn có tìm ra con số nổi loạn 87 giữa rừng 78 không?

Đã có người tìm thấy trong 3 giây, cũng có người soi 3 phút mà vẫn "thấy toàn 78". Thử xem bạn thuộc team nào nhé!

Thoạt nhìn, bức ảnh này trông đơn giản như bảng cửu chương lặp đi lặp lại - toàn là số 78 trắng tinh tươm. Nhưng ẩn sâu trong rừng số ấy lại có một "kẻ phản nghịch" - số 87 lạc trôi đâu đó.

Nghe thì dễ, nhưng thử nhìn đi, càng nhìn càng hoa mắt, càng soi càng loạn thị! Ai bảo chỉ cần "mắt tinh như diều hâu" là đủ, đôi khi còn cần thêm... may mắn nữa cơ.

Trò chơi này vừa giúp thư giãn đầu óc, vừa rèn luyện khả năng tập trung hoặc khiến bạn phải "bật mode kính lúp" sau 10 giây.

Dám cá là bạn sẽ phải nhìn lại ít nhất hai lần để chắc rằng không bị con số "đánh lừa"!

>> Xem đáp án

Mộc Trà (theo jagranjosh)