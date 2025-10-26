Mắt 10/10 mới thấy số 8 trong 30 giây

Trông qua thì tưởng dễ, mà nhìn kỹ thì... thôi xong, hoa mắt chóng mặt luôn!

Một rừng ký tự "&" chen chúc nhau như thể đang họp hội nghị, và đâu đó ẩn mình là một chú số 8 tinh nghịch, đang cười khúc khích trêu người chơi. Câu đố này tưởng chơi cho vui, mà lại khiến cả đám phải dí sát màn hình, nheo mắt, phóng to, nghiêng đầu đủ hướng.

Người nhanh thì 3 giây thấy liền, kẻ chậm thì ngồi "soi pixel" nửa tiếng vẫn chưa ra. Có người còn thề rằng mình thấy cả chục số 8, nhưng thực ra chỉ có một "bé" duy nhất thôi nha! Trò chơi nhỏ mà giúp rèn luyện thị giác, độ tập trung và cả sự kiên nhẫn cực vui khi chơi cùng bạn bè hoặc đồng nghiệp giờ nghỉ trưa.

Nào, thử xem bạn có con mắt "thần sét" không, tìm được số 8 trong vòng 5 giây thì xứng đáng nhận danh hiệu "Đôi mắt đại bàng"!

>> Xem đáp án

Mộc Trà (theo jagranjosh)