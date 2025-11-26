Bạn có thấy gấu Bắc Cực trốn ở đâu không?

Ai mắt tinh là thấy ngay, còn ai đang hoa mắt thì xác định mò mãi không thấy.

Nhìn khung cảnh trắng xóa này là thấy lạnh tê cả sống lưng rồi đó, bạn ơi. Cả một vùng đất phủ tuyết mênh mông, cây cối đứng run bần bật như đang chờ mùa hè cứu rỗi. Nhưng khoan - đừng để cái lạnh đánh lừa bạn. Ở đâu đó trong bức ảnh này... có một "anh hàng xóm" to xác, lông trắng, chuyên đi rình đồ ăn: Gấu Bắc Cực!

Chỉ là ảnh thì nhẹ nhàng vậy thôi, chứ tìm được ảnh gấu trong biển tuyết này đúng kiểu "tìm người yêu cũ trong dĩ vãng" - biết là có mà nhìn hoài không ra. Ai mà tìm được nhanh chắc thị lực + IQ phải thuộc dạng "buff full điểm" rồi đó. Còn ai chưa thấy thì đừng lo, gấu vẫn ở đó... và đang nhìn bạn trước đấy.

Tóm lại, vừa chill, vừa lú, vừa vui - góc thư giãn nhẹ, chúc bạn không bị tuyết đánh lừa thị giác nha!

>> Xem đáp án

Mộc Trà (theo thesun)