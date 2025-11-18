Bạn có thấy con số thất lạc '27' không?

Ai mắt tinh là thấy ngay, còn ai đang buồn ngủ thì xác định hơi choáng một tẹo.

Bức ảnh này nhìn qua là biết "đánh đố người ta là chính", vì 72 xuất hiện dày đặc như spam tin nhắn từ người yêu cũ. Trong cả rừng số giống nhau y chang, có một anh chàng 27 mặt mũi hiền lành trốn đâu đó, kiểu như đang chơi trốn tìm cấp độ khó.

Câu đố này sinh ra để thử độ kiên nhẫn, khả năng soi của bạn, và một chút... may mắn trời cho. Nhìn kỹ xíu sẽ thấy vui vui, nhìn lâu quá thì hơi muốn "xin nghỉ phép 5 phút". Nhưng khi bạn tìm được số 27 rồi thì ôi thôi, cảm giác sung sướng như vừa khai phá bí mật vũ trụ.

Thử xem bạn mất bao lâu để phát hiện "đứa con lạc loài" này nha. Tự tin lên, mắt bạn có khi xịn hơn bạn nghĩ đó!

>> Đáp án

Mộc Trà (theo jagranjosh)