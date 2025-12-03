Số 25 ẩn nấp ở đâu trong ma trận?

Tấm ảnh này đúng kiểu thử thách độ kiên nhẫn cấp độ ninja: ai nhìn ra thì xứng danh "mắt sáng hơn đèn pha".

Bạn đang nhìn vào một bức ảnh mà thề luôn, ai thiết kế chắc vừa uống cà phê vừa nghe nhạc remix nên mới tạo ra trận đồ chữ số xoắn não như thế này. Những con số "26" đứng xếp hàng thẳng tắp như đang tham gia diễu hành, nhưng nhân vật chính - số 25 - thì chơi trò trốn tìm cực gắt.

Nhìn thì tưởng dễ, nhưng càng soi càng thấy não hơi nhói, mắt hơi cay, tim hơi run. Có lúc bạn sẽ tự hỏi: "Ủa? Có chắc là 25 tồn tại thiệt không hay do mình bị dụ?". Nhưng khoan, bình tĩnh hít thở, vì 25 vẫn đang ở đâu đó... âm thầm quan sát bạn từ một góc tinh tế nào đó.

Tấm ảnh này đúng kiểu thử thách độ kiên nhẫn cấp độ ninja: ai nhìn ra thì xứng danh "mắt sáng hơn đèn pha", còn ai chưa thấy thì cũng không sao ít nhất là bạn đã có một màn vận động mắt đáng giá.

Sẵn sàng chưa? Hít sâu, nheo mắt nhẹ, thả lỏng... và thử tìm xem số 25 đang núp chỗ nào trong mê cung đen trắng rối não này!

Mộc Trà (theo jagranjosh)