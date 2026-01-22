Bạn có biết 8888 thật sự bằng bao nhiêu?

Bài toán này không cần cao siêu, chỉ cần một chút tinh ý và một cái đầu đủ tỉnh táo.

Thoạt nhìn, bài toán này trông đơn giản như một buổi sáng không deadline. Bốn con số giống hệt nhau xếp ngay ngắn, bên phải là kết quả tưởng như có quy luật rõ ràng. Nhưng khoan vội mừng, vì càng nhìn lâu, não lại càng bắt đầu... nghi ngờ chính mình.

6 6 6 6 ra 24, 2 2 2 2 thì lại về 0, 4 4 4 4 cho kết quả 8 - nghe quen mà lạ, hiểu mà không hiểu. Tới dòng cuối, 8 8 8 8 xuất hiện như một "boss cuối", nhẹ nhàng nhưng đầy sát thương tư duy. Có người nhìn là ra ngay, có người phải quay lại soi từng dòng như dò mật mã.

Phù hợp để thử lúc rảnh tay, giờ nghỉ trưa hoặc khi muốn kiểm tra xem não mình hôm nay còn hoạt động trơn tru không. Đừng lo đúng sai, quan trọng là khoảnh khắc "à thì ra là vậy" sẽ khiến bạn bật cười.

Giờ thì tới lượt bạn: 8 8 8 8 bằng bao nhiêu?

>> Đáp án

Mộc Trà (theo jagranjosh)