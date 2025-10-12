Ai mới là 'đỉnh cao' của sự ngu ngốc?

Hãy xem khả năng phán đoán tình huống của bạn như thế nào?

Nhìn qua thì tưởng 4 anh chàng này đang hăng say lao động, nhưng nhìn kỹ lại thì... trời ơi đất hỡi! Đây là minh chứng sống cho câu nói: "Không phải ai cưa cây cũng thông minh đâu nha!". Mỗi người trong hình đều đang thực hiện một "phi vụ tự hại bản thân" đỉnh cao, chỉ là mức độ "toang" khác nhau thôi.

Anh A thì say sưa cưa nhầm phía gốc, anh B có vẻ tự tin thái quá, anh C lại chuẩn bị cắt nhánh... chính mình đang ngồi, còn anh D thì bình thản như triết gia nhưng hành động lại "ngược đời" không kém. Cả bốn tạo nên một màn trình diễn hài đen đậm chất 'vật lý không chấp nhận".

Câu hỏi đặt ra: ai trong số họ mới xứng đáng giành danh hiệu "người ngu ngốc nhất hành tinh?" Hãy quan sát kỹ vì đáp án không nằm ở chiếc cưa, mà nằm ở "logic" đang... biến mất dần dần. Chuẩn bị tinh thần, vì câu trả lời có thể khiến bạn vừa cười vừa ngã ngửa!

>> Xem đáp án

Mộc Trà (theo jagranjosh)