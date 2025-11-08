Ai là người bắt trộm con mèo của cô gái?

Một buổi yên bình trong công viên, bỗng đâu vang lên tiếng kêu meo meo lạc lõng và thế là cả khu nhốn nháo đi tìm… kẻ trộm mèo con!

Trong bức tranh này, có bốn nhân vật khả nghi: anh chàng A nhìn quá tự tin, cậu bé B thì có vẻ "không giấu được gì trên mặt", cô C bụng to đáng ngờ, và cô D lại đang ôm một chiếc hộp bí ẩn.

Ai mới là thủ phạm thật sự? Có khi nào anh A "giả vờ ngầu" để che đậy hành vi đáng ngờ, hay chính cô D đang lén che chú mèo trong hộp? Mà cũng không loại trừ khả năng cậu nhóc B đang giấu mèo trong áo vì... sợ mẹ la!

Câu đố tưởng dễ mà khó, tưởng vui mà lại khiến ai cũng phải nheo mắt nhìn kỹ từng chi tiết. Bạn có dám chắc mình tinh mắt hơn cả thám tử Conan không? Thử đoán xem - ai là kẻ trộm mèo con trong bức tranh này?

>> Xem đáp án

Mộc Trà (theo jagranjosh)