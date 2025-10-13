Ai là con gái ruột của quý cô?

Đây chính là bài test siêu vui cho khả năng quan sát và suy luận - tưởng dễ mà dễ lạc trôi luôn đấy.

Nhìn qua tưởng chỉ là một buổi trò chuyện thân mật giữa mấy cô gái xinh tươi, nhưng khoan đã - trong số này có một người là con gái ruột của quý bà đứng phía trước kìa! Ai nấy đều tươi rói, thần thái rạng ngời, mà ánh mắt bà mẹ thì lại hơi "gợi mở" như thể đang nhắn gửi tín hiệu bí mật cho người nào đó. Liệu đó là cô nàng tóc vàng cầm sách, trông ngoan hiền như học sinh giỏi? Hay cô tóc cam hai bím, nhìn mà thấy "gen nghịch mẹ truyền con nối"? Còn cô nàng tóc nâu vẫy tay kia, sao lại có nét giống quá trời vậy nhỉ? Ai tinh ý sẽ nhận ra những chi tiết nhỏ tiết lộ mối quan hệ máu mủ, còn ai không tinh... thì thôi, cười cho qua!

Bạn đoán xem, trong ba cô gái kia - ai mới thật sự là "con gái cưng" của quý bà đây?

>> Xem giải thích

Mộc Trà (theo jagranjosh)