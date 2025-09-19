Ai cũng thấy cô gái trẻ, còn bà lão ở đâu?

Đây là một trong những ảo ảnh thị giác nổi tiếng nhất thế giới, thường được gọi là "Vợ tôi và mẹ chồng tôi" hoặc "Thiếu nữ và bà già".

Đây là một ví dụ điển hình về ảo ảnh đa ổn định, nơi mà người xem có thể nhìn thấy hai hình ảnh khác nhau cùng tồn tại. Ban đầu, nhiều người sẽ thấy hình ảnh một cô gái trẻ, với chiếc mũi nhỏ, cằm nghiêng và một sợi lông mi dài. Chiếc vòng cổ cô ấy đeo lại là miệng của người phụ nữ lớn tuổi.

Ảo ảnh này minh họa cách bộ não của chúng ta diễn giải thông tin thị giác theo những cách khác nhau, tạo ra những nhận thức không giống nhau chỉ từ một hình ảnh duy nhất.

Mộc Trà (theo jagranjosh)