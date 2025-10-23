90% người nhìn nhầm: đây là phụ nữ hay đàn ông?

Dù là nam hay nữ thì một điều chắc chắn: người vẽ bức này có khả năng đánh lừa thị giác cấp độ bậc thầy.

Cảnh báo trước nha, bức tranh này không dành cho người yếu tim... vì bạn sẽ phải nhìn đi nhìn lại tới 5 lần mới dám chắc đây là đàn ông hay phụ nữ!

Thoạt nhìn thì tưởng cô gái e ấp sau tấm rèm nhung, nhưng nhìn kỹ lại... sao khuôn mặt lại "rất gì và này nọ"? Cái mũi thì của anh, mà đôi môi lại của chị, còn ánh mắt thì nửa như đang tán tỉnh, nửa như đang tính sổ ai đó.

Bức tranh này đúng kiểu "đa nhân cách hội tụ trong một gương mặt" nhìn nghiêng thì ra quý cô quyền quý, nhìn thẳng lại thấy... anh chàng có tâm hồn nghệ sĩ!

Cư dân mạng thì chia phe: team khẳng định "chị đẹp", team còn lại quả quyết "anh điển trai", và ở giữa là nhóm "tôi chỉ thấy sợ nhẹ thôi".

Vậy theo bạn thì sao - đây là chàng trai bí ẩn hay cô gái ma mị? Comment để xem mắt ai tinh hơn nào.

Mộc Trà (theo jagranjosh)