90% người không thấy bọ ngựa ẩn nấp ở đâu, còn bạn?

Nếu bạn tự tin vào khả năng quan sát tinh tường của mình, thì câu đố này chính là dành cho bạn.

Tưởng chừng chỉ là một bức ảnh bình thường, nhưng ẩn chứa trong đó là một "bậc thầy ngụy trang" của thế giới tự nhiên - một chú bọ ngựa.

Hãy dừng lại, hít một hơi thật sâu và nhìn thật kỹ vào bức ảnh. Chú bọ ngựa đang ẩn mình đâu đó, hòa lẫn vào môi trường xung quanh một cách hoàn hảo. Câu đố này không chỉ là một trò chơi giải trí, mà còn là một bài kiểm tra thú vị về sự kiên nhẫn và sự chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận ra rằng, dù ngay trước mắt, nhưng chúng ta lại dễ dàng bỏ sót những điều tưởng chừng như đơn giản nhất. Hãy bắt đầu thử thách của bạn ngay bây giờ. Bạn có sẵn sàng để chứng minh rằng mình có một "đôi mắt thần" không?

Mộc Trà (theo jagranjosh)