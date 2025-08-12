90% người bỏ cuộc vì không thấy con rắn, còn bạn?

Trong thế giới tự nhiên, rắn là bậc thầy của nghệ thuật “tàng hình” và lần này, nó đang trốn ngay trước mắt bạn!

Nghe thì dễ nhưng thực tế lại cực căng! Trong bức ảnh này, con rắn ẩn mình đến mức khiến dân mạng tranh cãi suốt mấy ngày liền. Màu sắc và hình dạng của nó hòa vào khung cảnh hoàn hảo đến nỗi ngay cả người từng đi rừng cũng bị đánh lừa. Bạn dám thử sức để chứng minh mình nằm trong top 10% không bị "lừa" không?

>> Đố bạn thấy con rắn trong 10 giây?

Bạn có thể tập trung và tìm thấy mục tiêu trong vòng chưa đầy 10 giây không? Chỉ những người có khả năng quan sát tuyệt vời mới có thể phát hiện ra con rắn một cách nhanh chóng.

>> Xem đáp án

Mộc Trà