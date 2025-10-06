Trong ba cô nàng, ai là phù thủy thật sự?

Đây không chỉ là trò đố hình đâu, mà còn là bài test độ "soi" và khả năng quan sát cực đỉnh của bạn đó nha!

Ba cô gái, ba phong cách nhưng chỉ có một người là phù thủy thật thụ!

- Cô A trông nghiêm nghị như sếp tổng công ty, ánh mắt sắc lẹm như thể vừa trừ yêu xong một hợp đồng.

- Cô B thì nhẹ nhàng, trong sáng, ôm một con mèo đen đáng yêu - nhưng khoan đã... mèo đen là "bạn thân quốc dân" của phù thủy đó nha!

- Còn cô C, mái tóc cam bồng bềnh, tay cầm chai dung dịch bí ẩn, nhìn là thấy "mùi phép thuật" lan tỏa rồi.

Liệu phù thủy là người đang giấu phép trong ánh mắt, hay là người quá hiển nhiên đến mức chẳng ai tin?

Sẵn sàng chưa? Nhìn kỹ lại một lần nữa trước khi chọn, vì "phù thủy thật sự" có thể không phải người bạn nghĩ đâu...

>> Xem đáp án

Mộc Trà (Theo Jagran Josh)