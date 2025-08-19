Tìm điểm sai duy nhất trong bức tranh mùa đông

Nghe có vẻ 'nhẹ nhàng', nhưng không phải ai cũng có thể tìm thấy ngay trong vài giây đầu tiên.

Thoạt nhìn, bức tranh mùa đông này trông thật yên bình: ngôi nhà nhỏ phủ tuyết trắng, đàn chim ríu rít tìm thức ăn... Tất cả tưởng chừng hoàn hảo. Nhưng nếu bạn quan sát kỹ, sẽ thấy có một chi tiết sai ẩn ngay trong bức tranh.

Câu đố đặt ra rất đơn giản mà lại không dễ chút nào: Trong khung cảnh mùa đông này, bạn phát hiện lỗi sai ở đâu? Điều này đòi hỏi sự tinh mắt, tập trung cao độ và cả một chút óc quan sát 'bá đạo'.

Các nghiên cứu còn chỉ ra rằng những người có khả năng phát hiện nhanh những chi tiết bất thường trong tranh thường sở hữu trí nhớ thị giác và sự nhạy bén vượt trội hơn bình thường. Biết đâu, thử thách này sẽ tiết lộ bạn thuộc "team thiên tài quan sát"!

Hãy thử thách bản thân và chia sẻ kết quả với bạn bè xem ai nhanh hơn. Biết đâu, bạn sẽ bất ngờ vì đôi mắt mình "tinh như cú mèo".

Mộc Trà