Phép toán này có làm khó bạn?

Hãy xem mất bao lâu bạn có thể tìm ra quy luật của phép toán 'khó nhằn' này?

Bức ảnh này nhìn thì lạnh như mùa đông Bắc Cực, nhưng câu đố trên đó thì nóng bỏng y như đang "thiêu đốt" não bộ người xem. Mấy phép tính phía trên trông cứ như toán học quyết định... nghỉ chơi với logic vậy. 9 + 1 = 64, 8 + 2 = 36 - nghe xong là muốn đóng sách toán lại và đi ngủ cho đỡ suy nghĩ.

Nhưng mà trời không phụ người biết tò mò! Ẩn sau những con số "lươn lẹo" này là một quy tắc thú vị, chỉ chờ bạn bật mode suy luận và thử vận may. Đố nhỏ mà vui, giải được thì thấy mình thông minh hơn cả chính mình, còn chưa giải ra thì cũng... không sao, vì ai cũng từng bó tay với mấy câu đố kiểu này.

Nói chung, đây là dạng câu hỏi kiểu: nhìn đơn giản, làm phức tạp, giải xong thấy cuộc đời tươi sáng hẳn lên. Giờ thì mời bạn bật IQ không giới hạn và thử xem 6 + 4 sẽ ra cái gì nhé. Biết đâu bạn chính là người "giải cứu" danh dự cho môn toán luôn!

>> Đáp án

Mộc Trà (theo jagranjosh)