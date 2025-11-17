Người IQ cao mới biết quả bóng trắng nặng bao nhiêu?

Bài toán này không chỉ thử IQ mà còn kiểm tra độ kiên nhẫn và tinh thần "không bỏ cuộc giữa chừng".

Một chiếc cân, vài quả bóng trông vô hại và thế là bộ não của bạn bắt đầu hoạt động hết công suất! Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ "ơ kìa, chỉ cần cộng trừ một chút là ra thôi", nhưng 5 phút sau, bạn sẽ thấy mình đang lẩm nhẩm như học sinh ôn thi toán lớp 3.

Chiếc cân bên trái trông có vẻ hiền lành, nhưng bên phải lại "gây drama" khi kéo theo con số 30 đầy bí ẩn. Nhiều người tự tin "quả bóng trắng chắc chỉ 5 thôi!" nhưng rồi lại phát hiện ra... phép tính đó chẳng khớp tí nào!

Thử xem bạn mất bao lâu để tìm ra đáp án mà dân mạng đang tranh cãi suốt mấy ngày liền nhé! Liệu bạn có đủ "tỉnh táo" để giải được giá trị quả bóng trắng? Hay sẽ bị đánh bại bởi một bài toán tưởng chừng dễ ẹc này?

>> Xem giải thích

Mộc Trà