Người IQ cao giải bài toán trái cây này trong 5 giây

Đây là một bức ảnh tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại khiến không ít người phải vò đầu bứt tóc khi đi tìm đáp án.

Thay vì những con số khô khan, bài toán được minh họa bằng những loại trái cây quen thuộc như dâu tây, mãng cầu (quả na) và cam, tạo cảm giác vừa trực quan vừa thú vị. Tuy nhiên, ẩn sau sự dễ thương này là những phép tính logic đòi hỏi sự tinh mắt và tư duy cẩn thận.

Ở dòng đầu tiên, ba quả dâu cộng lại bằng 30, gợi ý giá trị của mỗi quả dâu. Sang dòng thứ hai, sự xuất hiện của mãng cầu kết hợp cùng dâu tây lại mở ra thêm một phép tính khác. Đến dòng thứ ba, những quả cam bắt đầu làm "rối" mắt người giải bởi sự thay đổi cấu trúc phép tính. Và cuối cùng, thử thách thực sự nằm ở dòng cuối, nơi bạn phải vận dụng tất cả dữ liệu có được để tìm ra kết quả chuẩn xác.

Điều thú vị là, nhiều người khi mới nhìn vào sẽ nghĩ đây chỉ là bài toán cấp tiểu học. Nhưng càng tính toán, họ càng nhận ra sự phức tạp tinh vi ẩn trong từng chi tiết. Có người giải sai vì chủ quan, có người lại "lạc trôi" giữa các con số và kết quả.

Vậy còn bạn thì sao? Bạn có tự tin tìm ra lời giải chính xác cho dòng cuối cùng chỉ trong vòng 30 giây không? Hãy thử ngay để kiểm tra độ nhạy bén và khả năng tư duy logic của mình nhé!

>> Xem đáp án

Mộc Trà (theo jagranjosh)