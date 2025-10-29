Cửa vừa mở đã gặp drama: Bạn đoán ai là kẻ đáng ngờ?

Một bài test nhẹ đầu, nhưng cực "hack não" - liệu bạn có chọn đúng người?

Một buổi sáng yên bình, cô gái chỉ định nhận gói hàng online giảm giá 50% thôi... ai ngờ trước cửa lại xuất hiện hai vị khách "đáng ngờ cực độ"! Bên trái là anh shipper với nụ cười tươi như quảng cáo kem đánh răng, còn bên phải là "anh cảnh sát" nghiêm nghị, đeo kính đen như đi casting phim hành động.

Một người đến với gói hàng, một người đến với lý do mập mờ... và chỉ có một người đang giả dạng để làm điều xấu! Thoạt nhìn tưởng dễ chọn, nhưng nếu tinh ý, bạn sẽ thấy một vài chi tiết "lạ lắm mà không nói được!". Câu đố này không chỉ thử tài quan sát, mà còn thử luôn cả "trực giác sống còn" của bạn khi ở nhà một mình! Đừng để nụ cười đánh lừa, và cũng đừng tin ngay vào huy hiệu lấp lánh vì mọi thứ có thể chỉ là... đạo cụ!

Bạn nghĩ ai là người nguy hiểm hơn: anh shipper thân thiện hay anh cảnh sát lạnh lùng?

Suy nghĩ kỹ nhé, vì câu trả lời sẽ khiến bạn "ồ" lên đầy bất ngờ đấy!

Cùng thử tài thám tử: Ai mới thật sự nguy hiểm trong hai người đàn ông này?

>> Xem đáp án

Mộc Trà (theo jagranjosh)