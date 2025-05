Nếu chẳng may bị rơi vào hiểm cảnh này, bạn sẽ làm gì để thoát khỏi?

Một chàng trai chẳng may bị rơi vào hoàn cảnh 'tiến thoái lưỡng nan'. Phía dưới là một con sư tử đực to lớn, nhảy xuống nước thì cá sấu chờ sẵn. Trèo lên cây tưởng an toàn thì một con rắn khổng lồ đã nằm đó từ bao giờ.

Chàng trai làm gì để thoát hiểm?

Khi bắt gặp tình huống này, bạn sẽ làm gì đầu tiên?

>> Xem gợi ý

Mộc Trà