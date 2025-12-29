Bài toán tiểu học tưởng không khó nhưng khó không tưởng

Tới màn "đố vui làm khó não bộ" đây rồi! Nhìn qua tưởng bài toán lớp 1, mà đụng vào mới biết… hơi khoai à nha.

Một bên là những con số 5 vô cùng hiền lành, một bên là dấu nhân đang âm thầm "gây chuyện". Ai mà nhắm mắt cộng từ trái sang phải là đi luôn, mất điểm tự tin liền. Đây không chỉ là phép tính, mà còn là bài test xem bạn thuộc team "cảm tính" hay team "nhớ quy tắc toán học chuẩn chỉnh".

Chỉ cần sai thứ tự một cái là đáp án bay về vũ trụ ngay. Vừa giải vừa hồi hộp, vừa làm vừa tự nhủ: "Ngày xưa cô dạy Pemdas mà mình có nghe kỹ không trời?". Nhưng mà chill nha, sai cũng được, miễn là vui! Giải đúng thì vỗ tay, giải sai thì cười một cái cho đỡ áp lực cuộc đời. Rồi, thử xem bộ não bạn thông minh tới đâu nào!

>> Xem đáp án

Mộc Trà (theo jagranjosh)