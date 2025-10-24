Ai sẽ thoát khỏi chiếc lồng băng này trước?

Hai người, hai cách, nhưng chỉ một người duy nhất có cơ hội thoát khỏi "nhà tù băng" này.

Cô nàng A thì toát mồ hôi hột, tay cầm cuốc đập lia lịa như đang tập gym phiên bản cực lạnh. Trong khi đó, chàng trai B lại tỏ ra "công nghệ" hơn, cầm súng nhiệt với vẻ mặt tự tin ngời ngời.

Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ B chắc thắng rồi nhưng khoan, nhiệt mà gặp băng thì... chảy nước!, mà chảy nước trong lồng băng thì... thành bể bơi mini đó nha. Còn A tuy thủ công, nhưng ít ra không tự "nhấn chìm" mình trong nước đá.

Một bên là sức mạnh cơ bắp, một bên là trí tuệ (và tí liều mạng), bạn chọn ai? Câu đố này không chỉ để kiểm tra IQ đâu mà còn đo luôn độ tinh tế và logic sinh tồn của bạn. Chơi vui thôi nhưng dễ "nghiện" lắm, vì mỗi người đều có lý lẽ riêng cho đáp án của mình!

Nào, thử đoán xem A hay B là người thoát hiểm thành công? Đáp án sẽ khiến bạn "à ha!" một cái liền đó.

Mộc Trà (theo jagranjosh)