Ai mới là người ngốc nhất trong bức tranh này?

Mỗi nhân vật đều đang nỗ lực hết sức để chứng minh rằng… mình mới là người ngốc nhất.

Bạn đang nhìn thấy một bức tranh huyền thoại của các trò đố vui: bốn người đàn ông, bốn cái cưa, và một cái cây "số nhọ". Người thì hăng say cưa cành mà mình đang ngồi, kẻ thì nhiệt tình hạ bệ đối thủ mà chẳng nhận ra bản thân cũng "bay màu". Có người còn hí hửng tưởng thông minh, nhưng thực chất lại tự biến mình thành nạn nhân.

Nhìn qua thì thấy ai cũng "có vấn đề", nhưng nhìn kỹ thì mới thấy độ "tấu hài" mỗi người mỗi kiểu. Đây không chỉ là trò đố tìm người ngốc nhất, mà còn là "tấm gương phản chiếu" cho chúng ta: đôi khi trong cuộc sống, cái dại lại đến từ chính sự tự tin mù quáng.

Vậy thì trong 4 anh chàng "cao thủ cưa cây" này, ai mới thực sự là nhân vật ngốc số 1? Hãy nhìn kỹ, chọn kỹ, và chuẩn bị cười té ghế khi thấy đáp án nhé!

>> Xem đáp án

Mộc Trà