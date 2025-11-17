Ai là người ngốc nhất trong tranh?

Bốn nhân vật, bốn cái cưa, và một cái cây tội nghiệp - combo hoàn hảo cho một buổi test IQ đầu tuần với câu hỏi ai ngốc nhất?

Mời bạn bước vào "vũ trụ tư duy ngược" của bức tranh này:

- Nhân vật số 1 ngồi nhìn đời với ánh mắt "biết hết nhưng không nói", trong khi cái cành cây sắp bị cưa lúc nào không hay.

- Số 2 thì trông như đang giận cả thế giới nhưng vẫn hăng say cưa chính cái cành mình đang ngồi.

- Số 3 lại tự tin "chuyên nghiệp" cưa cành... của người khác, nhưng vẫn ngồi đúng cái cành chuẩn bị rụng.

Và số 4 – nhỏ nhẹ, hiền lành, nhưng cưa cái cành kết nối với cây luôn, tự loại mình khỏi cuộc chơi trong tích tắc.

Nhìn chung, ai cũng có "tố chất"... nhưng chọn ra người ngốc nhất thì đúng là bài toán hack não. Nhưng mà thôi, đố vui mà, cười cái đã, phân tích tính sau.

>> Xem giải thích

Mộc Trà