99% người không thể giải được câu đố này trong 7 giây

Bạn ơi, chuẩn bị "xoắn não" nhẹ nhàng chưa?

Tấm ảnh này nhìn thì tưởng đơn giản, mà lại khiến không ít người muốn... đặt lịch đi đo IQ ngay sau khi giải. Nhật Bản thì bằng 15, Ba Lan bằng 24, Áo lại nhảy vọt lên 35 - nghe như điểm thi bất chợt của học sinh cuối kỳ. Và rồi câu hỏi gây lú nhất xuất hiện: Singapore bằng bao nhiêu?

Đây là dạng câu đố nhìn tưởng chill mà lại khiến người ta suy nghĩ như đang lập trình trí tuệ nhân tạo. Nhưng đừng lo, chúng ta đang chơi cho vui, thử nhắm mắt, hít một hơi, đánh thức "bộ não thiên tài tiềm ẩn" trong bạn xem sao. Biết đâu bạn lại giải được trong một nốt nhạc và có quyền khoe với cả thế giới rằng mình "không phải dạng vừa".

Còn nếu bí quá... thì cũng bình thường thôi, vì đây là câu đố sinh ra để làm người ta bí.

>> Đáp án

Mộc Trà (theo jagranjosh)