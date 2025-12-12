Câu đố địa lý thú vị về địa phương đặc biệt của Việt Nam: có cảng biển hoạt động sôi nổi nhưng đường bờ biển lại… bằng 0 km.

Trong bản đồ địa lý Việt Nam, có những địa phương sở hữu vị trí cực kỳ đặc biệt khiến nhiều người nhầm lẫn khi tìm hiểu. Đây là nơi có cảng biển nổi tiếng, đóng vai trò quan trọng trong vận tải hàng hải và phát triển kinh tế khu vực. Hoạt động giao thương tại cảng diễn ra sôi động mỗi ngày, với lượng tàu hàng ra vào liên tục. Thế nhưng điều gây bất ngờ nhất là các địa phương này... không hề giáp biển theo ranh giới hành chính.

Tỉnh nào nước ta có cảng biển nhưng không giáp biển? Ảnh minh họa.

Sự trái ngược thú vị giữa việc sở hữu cảng biển nhưng lại không tiếp xúc trực tiếp với biển khiến nhiều người tò mò. Câu đố vì thế dễ khiến người nghe "bối rối" và phải suy nghĩ lại về kiến thức địa lý quen thuộc. Nhiều người thậm chí tự tin trả lời ngay rồi lại phát hiện mình nhầm lẫn. Nếu bạn yêu thích những điều thú vị liên quan đến địa lý Việt Nam, đây chắc chắn là thử thách đáng để thử sức. Hãy thử đoán xem địa phương độc đáo này là nơi nào!

Mộc Trà