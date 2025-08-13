Việt Nam chúng ta có tới 28 tỉnh, nếu đặt câu hỏi: 'Tỉnh nào có tên gọi ngắn nhất Việt Nam?', liệu bạn có trả lời được ngay lập tức?

Thoạt nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng khi bắt tay suy nghĩ, nhiều người lại bị 'xoắn não' vì lẫn lộn giữa tên tỉnh cũ và tỉnh mới sau sáp nhập. Có tỉnh tên dài tới cả chục từ nhưng cũng có tỉnh chỉ gói gọn vài âm tiết. Nhiều người nghe xong câu đố đã bật ngay ra đáp án, còn bạn thì sao?

Tỉnh nào có tên gọi ngắn nhất Việt Nam? Ảnh minh họa.

Đây là một câu đố rất hợp để thử sức bạn bè, khuấy động không khí trong những buổi trò chuyện hoặc game show nhỏ. Nó cũng giúp chúng ta nhận ra rằng đôi khi kiến thức tưởng chừng hiển nhiên lại cần một chút tinh ý để đưa ra đáp án đúng.

Vậy, bạn đã có câu trả lời trong đầu chưa? Đừng vội đoán mò, hãy thử lướt qua một lượt bản đồ Việt Nam hoặc một vài thông tin sau khi sáp nhập nhé.

>> Xem đáp án

