Một câu đố tưởng chừng quá dễ vì chỉ hỏi tên tỉnh thành viết không dấu, nhưng để có đáp án chính xác, bạn sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn.

Trong kho tàng câu đố mẹo Việt Nam, có những câu nhìn qua tưởng "đơn giản như đan rổ", nhưng khi bắt tay vào trả lời mới thấy... không hề dễ chút nào. Và câu đố "Tên tỉnh nào chỉ có thanh ngang (không dấu)?" chính là một thử thách đầy thú vị như vậy.

Tên tỉnh nào nước ta chỉ có thanh ngang? Ảnh minh họa.

Thoạt nghe, ai cũng nghĩ: "À, chỉ cần tìm tỉnh nào không có dấu thôi mà!". Nhưng rồi khi lần lượt đọc tên các tỉnh thành trong đầu, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng phần lớn đều có thanh sắc, huyền, hỏi, ngã hoặc nặng. Chỉ một số rất ít tỉnh có thể "vượt qua vòng gửi xe" để phù hợp tiêu chí "không dấu – thanh ngang".

>> Tỉnh nào duy nhất Nam Bộ không tiếp giáp TP HCM?

Người đoán sẽ phải vừa nhớ tên 34 tỉnh thành, vừa sàng lọc xem tên nào không hề có dấu, lại vừa phải cẩn thận với những cách viết dễ gây nhầm lẫn. Đây là dạng câu đố rất phù hợp để khuấy động không khí trong buổi sinh hoạt, họp nhóm, hay đơn giản chỉ là thử thách hội bạn trên mạng xã hội. Ngắn gọn, vui vẻ, kích thích trí nhớ, và quan trọng nhất: cực kỳ dễ tạo cuộc tranh luận sôi nổi!

>> Xem đáp án

Hi