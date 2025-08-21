Tên tỉnh nào được ghép từ hai chữ có số ký tự bằng nhau?

Bạn có biết tên tỉnh nào của Việt Nam mà được ghép từ hai chữ, và mỗi chữ đó lại có số ký tự (chữ cái) bằng nhau không?

Nghe có vẻ "xoắn não" một chút, nhưng đây là một câu đố khá thú vị đấy! Hãy thử vận dụng kiến thức địa lý và óc phán đoán của mình. Đừng nghĩ đến những cái tên quá phức tạp, đôi khi đáp án lại nằm ngay trong những cái tên quen thuộc nhất.

Câu đố này sẽ giúp bạn ôn lại một chút về bản đồ Việt Nam và cả cách mà tên các tỉnh được hình thành. Hãy dành vài phút suy nghĩ, có lẽ bạn sẽ bất ngờ với đáp án đấy. Đây không chỉ là một trò giải trí đơn thuần, mà còn là cách để chúng ta yêu thêm những địa danh trên mảnh đất hình chữ S này. Bạn đã sẵn sàng tìm ra câu trả lời chưa? Cùng thử sức nhé!

>> Xem đáp án

Mộc Trà