Sau sáp nhập, cả nước còn 687 phường nhưng liệu bạn có biết phường nào có tên dài nhất Việt Nam không?

Việt Nam có 3.321 đơn vị hành chính cấp xã (687 phường) với đủ tên từ ngắn gọn cho đến những cái tên dài ngoằng. Thế nhưng, để tìm ra cái tên dài tận 23 ký tự thì quả thật là một thử thách thú vị.

Người nghe câu đố sẽ ngay lập tức bắt đầu lục lại trí nhớ, liên tưởng đến những địa danh từng nghe qua, hoặc tưởng tượng ra những cái tên độc lạ. Nhưng sự bất ngờ nằm ở chỗ, cái tên dài nhất ấy lại hoàn toàn có thật và được ghi nhận chính thức, chứ không phải bịa đặt để gây cười.

Phường nào tên có 23 ký tự, dài nhất Việt Nam? Ảnh minh họa.

Điều làm cho câu đố trở nên duyên dáng chính là cách nó biến thông tin khô khan về địa lý thành một trò chơi đố vui, vừa giải trí vừa mở mang hiểu biết. Khi tìm được đáp án, hẳn ai cũng sẽ bật cười vì không ngờ có phường "dài hơi" đến vậy.

Bạn có tò mò muốn biết phường nào sở hữu cái tên "dài lê thê" này không? Hay thử đoán xem, biết đâu bạn đã từng đi qua nơi đó mà chẳng để ý!

Mộc Trà