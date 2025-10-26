Các kỹ sư Đài Loan lắp đặt đoạn cuối cùng của cầu Đạm Giang, hoàn thành cấu trúc chính của cầu dây văng bất đối xứng dài 920 m.

Cầu Đạm Giang do công ty Zaha Hadid Architects thiết kế. Ảnh: Paddy Chao

Theo Interesting Engineering, cây cầu bắc ngang qua sông Đạm Thủy gần thành phố Đài Bắc đại diện cho một cột mốc kiến trúc và kỹ thuật, là biểu tượng về cơ sở hạ tầng bền vững của Đài Loan. Được thiết kế bởi công ty Zaha Hadid Architects, cầu Đạm Giang có hình dạng bất đối xứng, nối liền hai quận Đạm Thủy và Bát Lý ở miền bắc. Dự kiến công trình sẽ giúp giảm bớt tắc nghẽn trên cầu Guangdu, khiến thời gian đi lại giữa hai quận rút ngắn 25 phút. Quá trình lắp đặt đoạn cuối cùng cây cầu diễn ra hôm 21/10.

Cầu Đạm Giang cao 200 m và có tổng chiều dài 920 m với cột trung tâm nằm giữa các nhịp dài 450 m và 175 m. Đây là cầu dây văng bất đối xứng dài nhất thế giới, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến. Cây cầu được thiết kế với hệ thống giảm chấn giúp chịu động đất độ 7. Vị trí lắp đặt cột trụ cũng được lựa chọn cẩn thận để duy trì thông thương trên dòng sông và hạn chế thay đổi hệ sinh thái đất ngập nước được bảo vệ ở vùng cửa sông.

Theo Zaha Hadid Architects, vị trí của cây cầu được tối ưu hóa để cung cấp tầm nhìn toàn cảnh từ những điểm quan sát gần đó. Xác định thông qua lập mô hình 3D chi tiết và lập bản đồ cửa sông, vị trí cột trụ và độ cao sàn cầu phía trên mặt nước được tính toán để đảm bảo tàu thuyền đi qua an toàn. Thiết kế một cột trụ cũng giảm bớt tác động của công trình đối với lòng sông.

Dự án xây cầu bắt đầu vào năm 2019 nhưng bị trì hoãn vài lần do thiết kế phức tạp và tác động toàn cầu của Covid-19. Bất chấp nhiều thách thức, dự án trị giá 766 triệu USD hiện nay đã trở thành minh chứng cho trình độ kỹ thuật của Đài Loan.

Cây cầu sẽ đón khoảng 25.000 du khách vào dịp nghỉ lễ. Bộ trưởng giao thông Đài Loan nhấn mạnh công trình kết hợp vẻ đẹp thẩm mỹ, giá trị văn hóa và thân thiện với môi trường. Dù cấu trúc chính đã hoàn thành, cầu Đạm Giang vẫn cần trải qua giai đoạn hoàn thiện bao gồm lát nền, lắp đèn, kiểm tra dây cáp và thử nghiệm chịu tải. Dự kiến cây cầu sẽ mở cửa vào ngày 12/5/2026.

An Khang (Theo Interesting Engineering, New Atlas)