Cầu cứu bác sĩ vì lệ thuộc massage VIP

TP HCMNam doanh nhân 40 tuổi tìm đến bác sĩ nam khoa khi nhận thấy "cậu nhỏ" bên vợ chỉ cương được 50-60%, trong khi ở cơ sở massage VIP lại đạt hứng thú mạnh.

Ngày 24/8, TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health, cho biết các kết quả kiểm tra đều bình thường, song bệnh nhân được chẩn đoán rối loạn cương do lệ thuộc kích thích "lạ", phi chuẩn mực. Do thói quen đi massage, anh dần chỉ có thể đạt khoái cảm khi có những yếu tố kích thích mạnh, bất thường so với quan hệ tình dục thông thường.

Sau ba tháng điều trị bằng thuốc PDE5 kết hợp liệu pháp hành vi, tình trạng rối loạn cương của bệnh nhân đã cải thiện. Bác sĩ yêu cầu tiếp tục huấn luyện đáp ứng tình dục trong môi trường an toàn để phục hồi hoàn toàn chức năng.

Theo bác sĩ Duy, massage trị liệu vốn là phương pháp chăm sóc sức khỏe lâu đời, giúp ích cho cơ xương khớp, tuần hoàn máu, giấc ngủ và tinh thần. Tuy nhiên, khi biến tướng thành hoạt động kích dục trá hình, massage có thể gây hậu quả nặng nề đối với sức khỏe sinh dục nam. Một trong những hệ lụy thường gặp là rối loạn chức năng tình dục do tâm lý - hậu quả của chuỗi phản ứng sinh học, thần kinh và nội tiết bị kích hoạt bởi cảm xúc tiêu cực. Ba yếu tố tâm lý dễ thấy nhất là lo âu, tội lỗi và lệ thuộc vào kích thích phi chuẩn mực.

Theo nghiên cứu của tác giả Dunn và cộng sự trên Sexual and Relationship Therapy, những trải nghiệm tình dục lệch chuẩn nhưng gây hưng phấn mạnh có thể làm thay đổi cơ chế phần thưởng của não, dẫn đến giảm hứng thú và rối loạn cương trong môi trường tình dục bình thường.

Bác sĩ khuyến cáo nam giới cần ý thức được rủi ro khi massage trá hình, bởi sự lệ thuộc vào kích thích phi chuẩn mực có thể dẫn đến rối loạn chức năng tình dục, thậm chí ảnh hưởng hạnh phúc gia đình. Lựa chọn cơ sở massage uy tín, đúng mục đích trị liệu, đồng thời thăm khám sớm khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như giảm ham muốn, khó cương hoặc chỉ đạt khoái cảm trong những bối cảnh "lạ". Việc điều trị kịp thời giúp phục hồi chức năng tình dục và phòng ngừa biến chứng lâu dài.

Lê Phương