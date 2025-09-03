Câu chuyện xây dựng văn hóa học tập trọn đời tại Home Credit

Home Credit xây dựng văn hóa học tập với nhiều chương trình đào tạo, cố vấn và công cụ số, giúp nhân viên phát triển kiến thức, kỹ năng, thích ứng với chuyển đổi số.

Trong chương trình People Matter của Vietsuccess, bà Văn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Nhân sự tại Home Credit Việt Nam chia sẻ hành trình xây dựng và phát huy văn hóa học tập trọn đời tại doanh nghiệp. Điều này thúc đẩy đội ngũ tăng cường kiến thức, kỹ năng để thích ứng với thời đại mới.

Bà Văn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Nhân sự Home Credit Việt Nam (bên phải) tham gia chương trình People Matter của Vietsuccess. Ảnh: Vietsucces

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển con người và văn hóa, bà Hạnh nhận định, văn hóa học tập là nền tảng, là điều kiện tiên quyết giúp các doanh nghiệp trường tồn. "Trong thời đại biến động nhanh, nhất là với sự trỗi dậy của AI và chuyển đổi số, tổ chức nào cũng phải liên tục học hỏi và nâng cao năng lực. Chúng ta cần học không chỉ để giỏi hơn, mà để không bị lỗi thời", bà nói.

Do đó, Home Credit Việt Nam coi đầu tư vào con người là đầu tư cho tương lai của doanh nghiệp. Bà Văn Thị Hồng Hạnh cho biết, văn hóa học tập ở Home Credit được xây dựng trên nền tảng "Tư duy - Cam kết - Hành động", trong đó lãnh đạo đóng vai trò nòng cốt.

Là hình mẫu của việc học tập trong doanh nghiệp, các cấp lãnh đạo thường xuyên trau dồi bản thân qua những chương trình Đào tạo (Training), Cố vấn (Mentoring) và Khai vấn (Coaching) từ chuyên gia trong và ngoài tổ chức. Các chương trình được thiết kế dựa trên nhu cầu của từng nhóm đối tượng.

Từ đó, tổng giám đốc và ban điều hành có thể truyền cảm hứng học tập và chia sẻ kinh nghiệm cho đội ngũ nhân sự, đồng thời, ưu tiên phân bổ ngân sách cho việc đào tạo nhân tài, xây dựng văn hóa kết nối. Trong năm nay, công ty đã triển khai chuỗi Hội thảo Tư duy thiết kế (Design Thinking), thúc đẩy làm việc nhóm, sáng tạo và đề xuất giải pháp theo nhóm. Từ việc ứng dụng ở một phòng ban vào năm 2023 do một bên thứ ba hỗ trợ, đến nay, Home Credit đã đào tạo được hơn 20 chuyên gia nội bộ và tổ chức hơn 30 buổi hội thảo khác nhau.

Chương trình Phát triển Lãnh đạo mới tại Home Credit dành cho các quản lý mới. Ảnh: Home Credit

Bên cạnh đó, để thúc đẩy văn hóa học tập trọn đời, Home Credit cũng nỗ lực đa dạng hóa các hình thức học tập và phát triển cho nhân viên, "biến việc học trở nên hứng thú, thuận tiện và có ứng dụng thực tiễn". Theo bà Hạnh, các chương trình học có đa dạng chủ đề, hình thức, cấp độ nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ở mọi lúc, mọi nơi.

Trong đó, chuỗi chương trình Chia sẻ kiến thức từ Chuyên gia (Home-Schooled Expert Series) được tổ chức vào chiều thứ 5 hàng tuần. Qua đây, các diễn giả nội bộ hoặc bên ngoài chia sẻ với nhiều chủ đề, dựa trên nhu cầu học tập của 6.500 nhân viên trải dài trên khắp cả nước, từ kiến thức nền tảng, chuyên môn, đến kỹ năng cần có cho tương lai.

Home Credit gắn kết nhân viên và tạo môi trường làm việc vui vẻ thông qua các hoạt động học tập. Ảnh: Home Credit

ong song, công ty cung cấp tài khoản học trực tuyến trên những nền tảng như Udemy, Open English, Docebo để nhân viên chủ động nâng cao kiến thức mọi lúc mọi nơi và tự thiết kế hoạt động học tùy theo nhu cầu riêng. Mỗi bộ phận, phòng ban cũng có những khóa học chuyên môn để giúp nhân viên có đủ kiến thức và kỹ năng làm việc.

Với Home Credit, việc học chủ yếu phải đến từ công việc thực tế, đòi hỏi người học dấn thân vào công việc và tìm tòi giải pháp với sự hướng dẫn, đồng hành của người quản lý. Do đó, công ty đang áp dụng mô hình 70-10-20, trong đó 70% là học từ trải nghiệm công việc thực tế, 20% học qua tương tác và quan hệ xã hội, 10% còn lại đến từ học tập chính quy.

Giám đốc Nhân sự của Home Credit Việt Nam nhấn mạnh việc học không chỉ của riêng một cá nhân, mà cần sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và đội nhóm xung quanh. Với quan điểm này, công ty thiết kế các chương trình đào tạo liên phòng ban với đa dạng hình thức, từ lớp học truyền thống đến trực tuyến, hội thảo về chủ đề liên phòng ban, chương trình cố vấn và chia sẻ kinh nghiệm..., từ đó, thúc đẩy sự gắn kết giữa các bộ phận.

Ngoài ra, Home Credit còn đầu tư cho chuyển đổi số, nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm khuyến khích học tập và tối ưu hóa trải nghiệm nhân viên. Ngoài các nền tảng học trực tuyến đang được áp dụng rộng rãi tại Home Credit, công ty thử nghiệm việc tích hợp Copilot và chatbot vào nền tảng giao tiếp nội bộ Teams. Ngoài ra, đơn vị cũng khởi tạo dự án công cụ Cố vấn AI dành cho đội ngũ kinh doanh để cá nhân hóa các hoạt động học tập và ôn tập kiến thức.

Để thực hiện tốt những hoạt động này, công ty có cơ chế ghi nhận, tưởng thưởng giảng viên nội bộ có số giờ chia sẻ kiến thức, nhận đánh giá tích cực và học viên có thành tích tốt về số giờ học tập. Bà Hạnh đánh giá điều này là cốt lõi để khuyến khích nhân viên dành thời gian phát triển bản thân, chia sẻ kiến thức cho đồng nghiệp, chuyển đổi vai trò của nhân viên từ người học sang người truyền cảm hứng, từ đó, ghi nhớ và vận dụng các kiến thức mình có vào công việc, cuộc sống.

Ngày 14/8, Home Credit được vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" lần thứ 5 liên tiếp. Ảnh: Home Credit

Home Credit cũng có chính sách khuyến khích và tạo điều kiện cho việc luân chuyển nội bộ. Công ty cá nhân hóa lộ trình phát triển, giúp gia tăng tỷ lệ gắn kết của nhân viên, đặc biệt trong các vị trí lãnh đạo và nhân sự chủ chốt. Bên cạnh đó, doanh nghiệp chú trọng phát hiện và nuôi dưỡng tài năng trẻ, điển hình là chương trình phát triển tài năng trẻ (Home Racer Program) đã khởi động mùa thứ 4.

Theo khảo sát trong năm nay, Home Credit ghi nhận mức độ hài lòng đối với các khóa đào tạo đạt trung bình 4,75/5. Chỉ số eNPS đo lường mức độ hài lòng của nhân sự toàn công ty đạt 80 điểm, riêng đánh giá của nhân sự về mục Growth (phát triển bản thân) và Leadership (kỹ năng lãnh đạo) đều đạt 94%. Tỷ lệ giữ chân nhân viên cũng cải thiện qua từng năm.

Home Credit đã được vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" tại giải thưởng HR Asia Award suốt 5 năm liên tiếp, bà Hạnh chia sẻ. "Đây là động lực để chúng tôi tiếp tục nâng tầm trải nghiệm nhân viên, củng cố văn hóa gắn kết, tăng cường hợp tác liên thế hệ và kiến tạo một tổ chức sẵn sàng cho tương lai".

Nhật Lệ