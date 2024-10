'Câu chuyện sau chia tay' chiếu độc quyền trên K+

Sao Hàn Lee Se Young và tài tử Nhật Sakaguchi Kentaro khắc họa chuyện tình lãng mạn nhưng day dứt trong "Câu chuyện sau chia tay", đang phát độc quyền trên K+.

Tác phẩm hợp tác Hàn - Nhật dựa theo tiểu thuyết ăn khách Things that come after love, đan xen hai mốc thời gian - năm 2019 và 2024. Êkíp dẫn dắt người xem khám phá chuỗi ngày nữ sinh Hàn Choi Hong (Lee Se Young đóng) du học Nhật Bản. Chàng trai bản xứ tốt bụng Aoki Jungo (Sakaguchi Kentaro) liên tục giúp đỡ, hỗ trợ cô.

Sau nhiều lần tình cờ chạm mặt, họ dần xao xuyến, yêu đương nồng nhiệt. Tuy nhiên vì vài sự cố, cả hai đành chia tay trong tiếc nuối. Cuối tập ba vừa phát sóng, biên kịch để Hong hội ngộ Jungo tại Hàn, sau 5 năm xa cách. Dù sắp kết hôn với Min Joon (Hong Jung Hyun), Hong vẫn bối rối, xao xuyến trước tình cũ.

Sự xuất hiện của Min Joon như khắc sâu sự trớ trêu của tình yêu bởi với Hong, Min Joon chỉ là lựa chọn an toàn. Min Joon vốn là bạn thân, luôn quan tâm, thấu hiểu và chờ đợi Hong nhiều năm. Từng trang quá khứ lật giở, khán giả dần hiểu giọt nước tràn ly khiến Hong - Jungo chia xa.

Sakaguchi Kentaro (trái) và Lee Se Young lần đầu đóng tình nhân trên màn ảnh. Ảnh: Coupang Play

Vừa lên sóng K+, Câu chuyện sau chia tay vào top xem và bàn luận nhiều nhất nền tảng này. Không khai thác đề tài chiến tranh hay mâu thuẫn Hàn - Nhật, vốn là công thức giúp điện ảnh Hàn đạt doanh thu "khủng", êkíp chọn mô tuýp nhẹ nhàng: mô tả tình yêu, quá trình lập nghiệp, va chạm văn hóa của người trẻ và mối liên kết, tương đồng giữa hai quốc gia.

Khán giả nói thích chuyện tình ngọt ngào, đôi khi sầu muộn, đậm phong cách hoài niệm. Số khác nhận xét tác phẩm hòa trộn lối kể chuyện đặc trưng hai nền điện ảnh: nhịp phim vừa lãng đãng, kiệm lời kiểu Nhật, vừa pha trộn chất lãng mạn, sâu lắng của Hàn.

Qua khung hình đậm chất điện ảnh, người xem như dạo bước trên những cung đường đẹp ở Hàn - Nhật. Công viên Tokyo - nơi nhân vật chính hẹn hò - ngập sắc hồng anh đào bung nở, cây lá tươi tốt và nắng vàng. Cố đô Kyoto – chốn lưu dấu kỷ niệm đôi trẻ - ghi điểm với vẻ tĩnh tại, cổ điển. Trái ngược với ngày xuân "trăm hoa đua nở" ở Nhật, mùa đông Hàn Quốc 5 năm sau đó trầm lắng, rét mướt, buồn man mác, khắc họa nỗi buồn chia ly.

Không lồng ghép yếu tố bất ngờ hay cú lừa, "Câu chuyện sau chia tay" phác họa nội tâm nhân vật. Ảnh: Coupang play

Đại diện êkíp cho biết: "Dù khác biệt ngôn ngữ, thói quen lẫn tập tục, nhân vật chính Hong - Jungo vẫn yêu đậm sâu. Qua thước phim đượm buồn, chúng tôi muốn truyền tải thông điệp: tình yêu là ngôn ngữ chung".

Lần đầu kết đôi trên màn ảnh, Lee Se Young và Sakaguchi Kentaro được đồng nghiệp đánh giá đẹp đôi, ăn ý, hợp vai. Mỹ nhân Hàn cũng chinh phục khán giả nhờ thoại tiếng Nhật lưu loát.

Đông Vệ