Câu chuyện phía sau kết phim 'When Harry Met Sally'

MỹĐạo diễn Rob Reiner, 76 tuổi, tiết lộ "When Harry Met Sally" (1989) từng có kết buồn đến khi ông đổi kịch bản vì gặp được vợ.

Rob Reiner nói trong bài phỏng vấn CNN ngày 17/2, ông chuẩn bị một cái kết "đẫm nước mắt" thay cho phân cảnh đêm giao thừa kinh điển. Đạo diễn có kế hoạch không để hai nhân vật chính Harry Burn (Billy Crystal) và Sally Albright (Meg Ryan) đến với nhau.

Đạo diễn 'When Harry Met Sally' đổi kết phim vì gặp vợ Rob Reiner nói về kịch bản gốc của "When Harry Met Sally" và quyết định thay đổi kết phim vì vợ Michele Reiner. Video: Instagram CNN

Reiner tiết lộ theo kịch bản cũ, đến cuối phim, Harry và Sally vẫn gặp lại sau nhiều năm. Họ trò chuyện như những người bạn bình thường nhưng tiếp tục lựa chọn rời xa. "Tôi từng có cuộc hôn nhân kéo dài một thập niên, ly hôn rồi sống độc thân trong 10 năm tiếp theo. Vì thế, tôi không thể hình dung bản thân như thế nào khi ở bên ai đó, điều này giúp tôi nảy ra ý tưởng ban đầu về bộ phim", ông nói.

Theo Guardian, Nora Ephron - biên kịch When Harry Met Sally - nói hình tượng nhân vật Harry lấy cảm hứng từ cuộc hôn nhân đầu tiên thất bại của Reiner với diễn viên Penny Marshall.

Đạo diễn Rob Reiner và vợ Michele Reiner. Ảnh: Filmmagic

Ông quyết định thay đổi kịch bản khi gặp vợ hiện tại là Michele Reiner (tên thời con gái là Michele Singer) - một diễn viên và nhiếp ảnh gia Mỹ - trong quá trình sản xuất When Harry Met Sally. Rob Reiner nói với CNN ông muốn hai nhân vật được hạnh phúc như ông và Michele.

Theo Guardian, đạo diễn từng có ý định quen sao Batman Returns (1992), Michelle Pfeiffer, sau khi thấy cô trên bìa tạp chí Premiere. Ông nói với giám đốc hình ảnh, Barry Sonnenfeld: "Tôi đã gặp Michelle Pfeiffer vài tháng trước, thấy cô nàng có vẻ là người tốt và đang trong quá trình ly hôn. Tôi sẽ gọi điện cho cô ấy". Tuy nhiên, đồng nghiệp của ông trả lời: "Anh sẽ không gọi cho cô diễn viên ấy. Anh sẽ cưới bạn của tôi, Michele Singer".

Ban đầu Rob Reiner không tin Barry Sonnenfeld. Sau đó, ông gặp được một người phụ nữ rất cuốn hút trên phim trường và biết đó là Michele. Họ yêu nhau và kết hôn năm 1989. Cuộc hôn nhân kéo dài 35 năm, cả hai có ba người con.

Đoạn kết When Harry Met Sally là cảnh quan trọng đánh dấu bước chuyển trong mối quan hệ của hai nhân vật, từ bạn bè sang người yêu. Màn độc thoại của Harry trong phần cuối trở thành phân cảnh đắt giá nhất bộ phim. Anh nói với Sally: "Khi em nhận ra bản thân muốn dành nửa phần đời còn lại cho ai, em sẽ muốn bắt đầu ngay lập tức". Đạo diễn cho biết nam chính Billy Crystal thêm thắt một vài lời thoại khác bản gốc trong phim.

Trong bài phỏng vấn với Variety năm 2019, Reiner nói: "Tôi tin hai nhân vật vẫn bên nhau. Điều đó không có nghĩa họ không trải qua những thăng trầm hay đứng bên bờ vực chia tay rồi quay lại lần như bao cặp khác. Nhưng tôi thật sự nghĩ họ mãi yêu nhau".

Đạo diễn 'When Harry Met Sally' đổi kết phim vì gặp vợ Billy Crystal và Meg Ryan trong vai Harry Burn và Sally Albright trong "When Harry Met Sally". Video: YouTube Rotten Tomatoes Classic Trailers

When Harry Met Sally (1989) là một trong những bộ rom-com kinh điển của điện ảnh nước Mỹ, luôn nằm trong danh sách những tựa phim lãng mạn nhất mọi thời đại. Nhờ vào khả năng diễn xuất tự nhiên, tên tuổi của Billy Crystal và Meg Ryan vang xa sau thành công của bộ phim. Vai diễn Sally giúp Meg trở thành nữ hoàng phim tình cảm của thập niên 1990. Tác phẩm nhận đề cử Oscar 1990 hạng mục Kịch bản xuất sắc cho biên kịch Nora Ephron.

Bộ phim lấy bối cảnh năm 1979, khi Harry đi nhờ xe Sally từ Chicago đến New York. Ở độ tuổi 20, họ tranh cãi về mọi chủ đề từ cuộc sống, quan niệm khi yêu, chuyện tình dục cho đến phim Casablanca. 5 năm sau, Harry gặp lại bạn cũ khi cả hai đều có bến đỗ của mình. Sáu năm tiếp theo, hai người chạm mặt lần nữa, nhưng lần này không ai hạnh phúc trong tình yêu. Dù lần nào cũng khắc khẩu, họ vẫn quyết định trở thành bạn bè thân thiết trước khi nhận ra tình cảm cho nhau. Kết phim là nụ hôn ngọt ngào trong đêm giao thừa, mở ra một chương mới về cuộc hôn nhân của Harry và Sally.

Rob Reiner, sinh năm 1947, là đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất phim, nhà hoạt động xã hội Mỹ. Ông sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghệ thuật. Mẹ là ca sĩ Estelle Reiner, đóng vai khách mời trong When Harry Met Sally, bố là huyền thoại phim hài Mỹ, Carl Reiner. Khi còn trẻ, ông từng thử sức ở lĩnh vực diễn xuất nhưng không hợp, sau đó chuyển sang nghề đạo diễn và gặt hái nhiều thành công. Một số bộ phim của ông nhận đề cử Oscar như: This Is Spinal Tap (1984), Stand By Me (1986), The Princess Bride (1987).

Phương Thảo (theo CNN, The Guardian)