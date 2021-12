Câu chuyện phía sau chai rượu vang F Negroamaro

F Negroamaro xuất xứ từ những cánh đồng nho phía Nam Italy với nguyên liệu tuyển chọn, quy trình sản xuất hiện đại, là món quà phổ biến ngày Tết.

Dòng vang nổi tiếng F Negroamaro, hay còn gọi tắt là vang F, đến từ những cánh đồng nho Italy. Sản phẩm là món quà quen thuộc dành tặng đối tác, người thân trong các dịp lễ, Tết nhờ hương vị đậm đà, chất lượng ổn định.

Điều đặc biệt của nhà sản xuất là họ không phải một gia đình hay vài cổ đông, mà có mô hình dạng cooperative - liên hiệp, bao gồm nhiều người trồng nho, người làm rượu.

Năm 1962, một gia đình nhỏ tại ngôi làng San Marzano bắt đầu nghiên cứu, tạo ra dòng rượu vang đặc biệt từ cây nho bản địa. Với vai trò chủ tịch, ông Francesco Cavallo thay đổi tiêu chuẩn trồng nho, nhà máy sản xuất nâng cấp thành hệ thống hiện đại, góp phần thay đổi diện mạo của ngành rượu vang vùng Puglia.

Ngày nay, thương hiệu này có hơn 1.200 nhà trồng nho trên 1.500 ha ruộng nho. Đơn vị cũng nhận danh hiệu "Liên hiệp rượu vang xuất sắc nhất của năm 2022 - Cooperative Winery of the Year 2022" do tạp chí ẩm thực Gambero Rosso trao tặng.

Chất lượng của rượu tạo nên một phần nhờ thổ nhưỡng tại Puglia, mảnh đất phía Nam nước Italy. Với thời tiết nắng ấm, trái nho giống Negroamaro chín mọng và ngọt thanh. Nhà sản xuất cũng không ngừng tìm kiếm những ruộng nho cổ sinh trưởng ổn định, nơi thổ nhưỡng tối ưu để làm nên chai vang F Negroamaro.

Quy trình sản xuất chứa đựng tâm huyết của người nông dân, từ chăm sóc từng gốc nho đến theo dõi chùm quả chín. Hương vị khác biệt của vang F tạo nên từ những trái nho chín mọng xen lẫn nho khô tự nhiên. Rượu đậm đặc màu ngọc ruby, hương ấm ngọt của trái mận chín, mứt anh đào, gia vị phương Đông. Khi nếm thử, rượu mang chất chát dày dặn, hậu vị ngọt êm.

