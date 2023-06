Câu chuyện làm nên đôi giày đắt giá của Louis Vuitton

ItalyCác nghệ nhân của Louis Vuitton có thể dành đến 200 bước chế tác thủ công tỉ mỉ để hoàn thiện một đôi giày tại Fiesso d'Artico.

Nhiều mẫu giày của thương hiệu này phải trải qua khoảng 200 công đoạn chế tác riêng biệt, từ trên bản vẽ đến hoàn thiện thành thiết kế chỉn chu. Nhóm kỹ thuật số (Digital) sẽ phụ trách việc quét mô hình 3D CAD để lấy nguyên mẫu trên máy tính, giúp đảm bảo tính chính xác trên mỗi đôi giày thành phẩm.

Sau đó, các nghệ nhân đảm nhiệm việc đúc mô hình chân gỗ thủ công, xử lý da, cắt da, may và nối các bộ phận, xử lý các chi tiết đặc thù. Mỗi bước trong quy trình chế tác đều áp dụng những tiêu chuẩn khắt khe về thiết kế và chất lượng.

Nghệ nhân "tạo hình" trên gỗ sau khi có bản thiết kế 3D. Ảnh: Louis Vuitton

Những mẫu giày mang tính biểu tượng của Louis Vuitton như giày thể thao LV Trainer, Moccasin dành cho nam hay thiết kế giày nữ mới ra mắt như Shake, Blossom đều hướng tới thể hiện tinh hoa sáng tạo, giá trị di sản cốt lõi của nhà mốt Pháp.

Mỗi đôi giày của Louis Vuitton được xem như đứa con tinh thần của đội ngũ chế tác tại Fiesso d'Artico, là minh chứng cho tay nghề thủ công của vùng đất với gần 1000 năm tuổi nghề.

Các nghệ nhân dùng cọ chuyên dụng để hoàn chỉnh màu sắc và các chi tiết. Ảnh: Louis Vuitton

Louis Vuitton bắt đầu sản xuất giày tại Fiesso d'Artico từ năm 1998. Đến tháng 9/2009, thương hiệu nước Pháp khánh thành một trung tâm chế tác giày với quy mô 14.000 m2 ở đây. Dưới bàn tay thiết kế của kiến trúc sư Jean-Marc Sandrolini, phân xưởng Fiesso d'Artico có hình ảnh như một chiếc hộp đựng giày không có nắp, với bốn xưởng có tên Alma, Nomade, Taiga và Speedy.

Từ đầu thế kỷ 13 đến nay, Fiesso d'Artico là một trong những vùng đất nổi tiếng nhất thế giới với nghề đóng giày truyền thống. Theo đó, kỹ thuật xử lý da cùng tay nghề thủ công của các nghệ nhân tại đây được đánh giá cao trên toàn thế giới. Đây cũng là lý do Louis Vuitton lựa chọn nơi này.

Thiết kế phân xưởng sản xuất giày thủ công của Louis Vuitton tại Fiesso d'Artico (Italy). Ảnh: Louis Vuitton

Nét hiện đại được phác họa ở cấu trúc phân xưởng vuông vức, đồng thời, thể hiện ở các tác phẩm trang trí, mô phỏng hình giày cao gót.

Trong đó, chiếc giày cao gót hở mũi được làm bằng kim loại và đặt ở bên ngoài. Khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, mô hình sẽ tạo ra hiệu ứng bắt sáng. Chiếc giày trắng "Venus à l’escarpin" do Jean-Jacques Ory thực hiện cũng gây ấn tượng với giới mộ điều nhờ chi tiết bên trong khắc họa lại từ tác phẩm The Birth of Venus.

Mô hình chiếc giày cao gót hở mũi làm bằng kim loại bên ngoài phân xưởng. Ảnh: Louis Vuitton

Thay vì chỉ tập trung đóng giày, trung tâm chế tác Fiesso d'Artico còn là nơi đề cao giá trị di sản, tôn vinh nghệ thuật đương đại và truyền cảm hứng sáng tạo cho các nghệ nhân, tín đồ giày da cao cấp. Bên trong cơ sở này là một thư viện kết hợp bảo tàng, có diện tích 260 m2.

Đây là nơi trưng bày các mẫu giày mang tính lịch sử của Ấn Độ, Trung Quốc cùng các tác phẩm nghệ thuật liên quan tới giày dép của các nhân vật nghệ thuật nổi tiếng như Andy Warhol, Ralph Gibson hay nghệ sĩ có mối quan hệ thân thiết với Louis Vuitton như Yayoi Kusama và Richard Prince.

Nhật Lệ